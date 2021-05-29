Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutlu haberi duyurdu. Erbulak, sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

İkili, geçtiğimiz gün aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Erbulak ve Cengen, çekildikleri fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

"AİLEMİZ BÜYÜDÜ"

Erbulak, duygularını, "Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş... Bu güzel öğleden sonra bizimle olamayan ama güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederiz. Ailemiz büyüdü" sözleriyle dile getirdi.

"BUNDAN SONRA BÖYLE"

Cengen de, gönderisinde, "Önce birbirimizi aldık hayatımıza, sonra sevdiklerimizi... Hayatımda ilk kez ablam oldu mesela... Yeni bir eniştem oldu, kızım oldu, yeni kuzenlerim oldu. Baldızım bile var yahu! Ve tabii Gaga... Ha, bir de bu yaşımda beni kedi babası yapan beş de kedi var. Bundan sonra böyle..." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören çiftin paylaşımlarına takipçilerinden tebrik mesajı yağdı.





