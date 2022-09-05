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Mesut Komiser rolündeki Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a veda etti! Flaş açıklama

05.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar 17. sezonu ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken dizide 16 sezondur yer alan Şevket Çoruh'tan herkesi üzen bir haber geldi. Dizinin kilit isimlerinden olan Şevket Çoruh, Mesut Komiser karakterine veda ettiğini yaptığı bir paylaşımla duyurdu. İşte Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'inin açıklaması...

Mesut Komiser rolündeki Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a veda etti! Flaş açıklama

Gamze Özçelik, Yüsra Geyik, Uğur Pektaş gibi pek çok isim geldi geçti 16 sezon boyunca... Arka Sokaklar tam da 17. sezona hazırlanırken herkesi üzen bir veda haberi gündeme düştü. Şevket Çoruh, yaptığı açıklamayla Arka Sokaklar’a veda ettiğini duyurdu.

"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET’e döndü benim hayatım…” diyerek açıklamasını noktalayan Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh paylaşımında şunları söyledi:

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"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım."

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Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh arka sokaklar aktan
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