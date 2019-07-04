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Şevket Çoruh'un kızı mezun oldu! Paylaşıma beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar'ın Komiser Mesut'u Şevket Çoruh'un, oyuncu Günay Karacaoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Güleney, Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. Çoruh'un kızıyla yaptığı paylaşıma ise beğeni yağdı.

Şevket Çoruh'un kızı mezun oldu! Paylaşıma beğeni yağdı

Geçtiğimiz yılın başında 5 yıllık sevgilisiyle hayatını birleştiren Şevket Çoruh, eski eşi Günay Karacaoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızının mezuniyetini kutladı.

Günay Karacaoğlu ile evliliğini 2004 yılında bitiren Şevket Çoruh, 2014 yılında tanıştığı Özge Turna ile 2018'e evli girmişti. Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Çoruh, bu sefer kızının mezuniyetinden çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Şevket Çoruh bu fotoğrafı 'Mezun olduk' notu ile Instagram'da paylaştı...

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Şevket Çoruh'un 22 yaşındaki kızı Gülenay Çoruh, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. Usta oyuncunun paylaştığı bu fotoğraf ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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Fotoğrafın bu denli yayılmasının sebebi ise, Gülenay Çoruh'un annesine benzerliğiydi.


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Şevket Çoruh'un kızı komiser mesut

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