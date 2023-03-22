Şevval Şahin aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin yaptığı açıklamalar ve iddialı tarzı ile gündemden düşmüyor. Bir süredir Murat Kazancıoğlu ile beraber olan Şahin, Bodrum tatilinden fotoğraflarını paylaştı.

İddialı fotoğraflarını paylaşan 23 yaşındaki ünlü isim "Bodrum bize hep iyi gelir. Her şeyin başladığı yer" notunu düştü.

Şahin'in takipçileri fotoğraflara "Sondaki fotoğraf neden", "Çok tatlısınız", "Seviyorum bu kızı" yorumlarında bulundular.

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan programına model Şevval Şahin'i konuk etmişti. Şahin'in "Türkiye'de 3 ay kalınca daralıyorum" sözleri sosyal medyada tepki çekmiş ve uzun süre konuşulmuştu.





