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  4. Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia! Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Kerem Kamışlı kavga mı etti?

Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia! Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Kerem Kamışlı kavga mı etti?

25.06.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Kerem Kamışlı ile yakın şekilde görüntülenmiş, olayın sonrasında da sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile ayrılmışlardı. İddiaya göre, bir mekanda Şahin ile Kamışlı’yı gören Marcus olay çıkardı. Aral ve Kamışlı birbirine girdi. Kavga büyüyünce Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı

Şevval Şahin ile ilgili flaş iddia! Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Kerem Kamışlı kavga mı etti?

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Yiğit Marcus Aral’a olan ilişkisini geçtiğimiz hafta noktalamıştı.

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Şahin, ünlü iş insanı Kerem Kamışlı ile birlikte yeni bir ilişkiye başlamış ve Kamışlı ile birlikte samimi bir şekilde eğlenirken çekilen görüntüler magazinde geniş yer bulmuştu.

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Şevval Şahin, Kerem Sabancı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. İddialara göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yerken ayrıldığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral mekana geldi. Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı’yla kavgaya tutuştu. Çıkan kavga sonrası Aral, Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle denize attı.

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"NE OLDU, DENİZE Mİ DÜŞTÜN"

Marcus Aral'ın Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sorduğu duyuluyor. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durduğu görülüyor.

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Mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Sabancı Kamışlı'nın sırılsıklam hali dikkat çekti.


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Şevval Şahin
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