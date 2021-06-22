Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldı! İşte ilk açıklama

Ünlü model Şevval Şahin, 1.5 yıldır birlikte olduğu Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıklarını duyurdu. Şahin, ayrılık nedenlerini ilk kez açıkladı. Özellikle pandemi döneminde düzenledikleri partilerle gündemden düşmeyen çiftin ayrılığı magazin basınında şaşkınlık yarattı.

Şevval Şahin, sevgilisiyle çekilmiş tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Ünlü model, basına yansıyan ayrılık iddiasını doğruladı.

"GENELDE BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMAM AMA..."

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şevval Şahin, "Genelde böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım. Bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum.

Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

