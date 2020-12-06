MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin'in bikinili pozları takipçilerini ikiye böldü

Şevval Şahin'in bikinili pozları takipçilerini ikiye böldü

06.12.2020 08:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şevval Şahin'in bikinili pozları takipçilerini ikiye böldü

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil paylaşımlarıyla tartışma konusu oldu. Şahin'in bazı takipçileri, ünlü manken hakkında 'Çok fit' derken, bazıları da 'çok zayıf' yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, apar topar Miami'ye gitmiş ve orada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

2893490_7c2f0466a9fb0595f959de3f0d4e57d9_640x640

Miami'den sonra sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatil yapan Şahin bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin fotoğrafları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

2893490_3cf8ee7b14c28ed1946e4c6c5c488865_640x640

Şahin'in bazı takipçileri, ünlü manken hakkında 'Çok fit' derken, bazıları da 'çok zayıf' yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Zayıflığı eleştirilince iç çamaşırlı halini paylaşıp isyan ettiZayıflığı eleştirilince iç çamaşırlı halini paylaşıp isyan etti
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

İlginizi Çekebilir

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Diğer Haberler

Chloe Ferry 'zayıfsın' diyenlere kızıp iç çamaşırlı paylaşım yaptı

Zayıflığı eleştirilince iç çamaşırlı halini paylaşıp isyan etti

Hacı Sabancı o mesajı ifşa etti olay oldu

Mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de...'

Çukur'un aile pozu sosyal medyayı salladı! Alkol gündemi...

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Miley Cyrus, Rolling Stone için göğüslerini açtı! Sanal seks itirafı

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Sevda Demirel'in bornozlu paylaşımı olay oldu

Bornozlu paylaşımı olay oldu

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Kim elenecek?

Potaya girdiler! İşte eleme adayları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.