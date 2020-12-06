Şevval Şahin'in bikinili pozları takipçilerini ikiye böldü

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, apar topar Miami'ye gitmiş ve orada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Miami'den sonra sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatil yapan Şahin bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin fotoğrafları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Şahin'in bazı takipçileri, ünlü manken hakkında 'Çok fit' derken, bazıları da 'çok zayıf' yorumunda bulundu.



