Şevval Şahin'in bikinili tatil pozları sosyal medyayı salladı! Düşmek üzere olan havluyla paylaştı

Geçtiğimiz senelerde Miss Turkey 2018 yarışmasına katılarak birincilik elde eden ve ün kazanan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak mini elbiseli Ibiza paylaşımıyla konuşulmuştu.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN BİKİNİLİ TATİL POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Tatil için önceki günlerde İspanya, Ibiza'ya giden Şevval Şahin, mini elbiseli bir paylaşımıyla olay olmuştu.

Fit vücuduyla takipçilerden binlerce yorum ve beğeni alan isimden, bu kez bikinili bir tatil paylaşımı geldi.

HAVLUYLA SARILARAK PAYLAŞTI

Şahin, bikinili çekildiği fotoğraflarını ve havluyla sarılarak çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

"DOĞANIN DÖNGÜLERİNE UYUM SAĞLAYIN"

Paylaşımına ise İngilizce sözlerle not düşen Şahin, Türkçe'si "Doğanın döngülerine uyum sağlayın. Gerektiğinde yavaşla. Gerektiğinde dinlenin. Gerektiğinde başla. Ve kendinizin tamamen çiçek açmasını beklerken sabırlı olun." olan bir yazıyı paylaştı.

İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...



