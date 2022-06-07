MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin'in bikinili tatil pozları sosyal medyayı salladı! Düşmek üzere olan havluyla paylaştı

Şevval Şahin'in bikinili tatil pozları sosyal medyayı salladı! Düşmek üzere olan havluyla paylaştı

07.06.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'ekler' paylaşımıyla çok konuşulan ünlü isim, Ibiza'dan paylaştığı mini elbiseli paylaşımıyla olay olmuştu. Şahin, şimdi ise bikinili tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Şevval Şahin'in bikinili tatil pozları sosyal medyayı salladı! Düşmek üzere olan havluyla paylaştı

Geçtiğimiz senelerde Miss Turkey 2018 yarışmasına katılarak birincilik elde eden ve ün kazanan Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak mini elbiseli Ibiza paylaşımıyla konuşulmuştu.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN BİKİNİLİ TATİL POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Tatil için önceki günlerde İspanya, Ibiza'ya giden Şevval Şahin, mini elbiseli bir paylaşımıyla olay olmuştu.

sevval2

Fit vücuduyla takipçilerden binlerce yorum ve beğeni alan isimden, bu kez bikinili bir tatil paylaşımı geldi.

sevval3

HAVLUYLA SARILARAK PAYLAŞTI

Şahin, bikinili çekildiği fotoğraflarını ve havluyla sarılarak çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

sevval1

"DOĞANIN DÖNGÜLERİNE UYUM SAĞLAYIN"

Paylaşımına ise İngilizce sözlerle not düşen Şahin, Türkçe'si "Doğanın döngülerine uyum sağlayın. Gerektiğinde yavaşla. Gerektiğinde dinlenin. Gerektiğinde başla. Ve kendinizin tamamen çiçek açmasını beklerken sabırlı olun." olan bir yazıyı paylaştı.

sevval2

İşte Şevval Şahin'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...

asdfghjmhgfdsdfg

44DFG

SEVVAL2

SEVVAL5

55DFGsevval-sahin-in-derin-yirtmacli-elbisesi-olay-oldu-4748075-275241

1117907-sevval-sahin-paylasimi-ile-olay-yaratti-73f642979295a634841fbea7ad7c335f

666ug_830


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serdar Ortaç'ın eski eşi havuzun içinden bikinili poz verdi!Serdar Ortaç'ın eski eşi havuzun içinden bikinili poz verdi!
Cüretkar klibi görünce kendini tutamadı!Cüretkar klibi görünce kendini tutamadı!
Melek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılamaMelek Mosso'nun yerine konser verdi! Seda Sayan'ı şaşırtan karşılama
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

İğrenç olay! Defalarca okul önüne gelip cinsel organını çıkardı

İğrenç olay! Defalarca okul önüne gelip cinsel organını çıkardı

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Ot bitmeyen tarlada bu sistemi kurdu! Ayda 1 milyon 250 bin lira kazanıyor

Ot bitmeyen tarlada bu sistemi kurdu! Ayda 1 milyon 250 bin lira kazanıyor

Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'

Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'

İlginizi Çekebilir

İlk eşcinsel çift olarak tarihe geçtiler! “Bizim için çok zordu”

İlk eşcinsel çift olarak tarihe geçtiler! “Bizim için çok zordu”

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.