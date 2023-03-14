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  4. Şevval Şahin sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Şevval Şahin sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

14.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her açıklamasıyla gündem olan Şevval Şahin cesur tarzından ödün vermiyor. 23 yaşındaki ünlü model bu defa sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı ve göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti. Şahin'in cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Şevval Şahin sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Miss Turkey güzeli Şevval Şahin cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Genç model önden düğmeli tulumunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı.

Şahin'in 'Sıcak bir saniye' notu ile paylaştığı pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Takipçileri cesur pozlara; 'Üzüm renklim', 'Harikasın', 'Bayıldım' gibi yorumlarda bulundular. Ayrıca gönderinin altına kalp ve ateş emojileri de koyuldu.

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Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Modellik yapmaya devam eden genç model, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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