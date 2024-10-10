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Şevval Sam kadın cinayetleri sorulunca "Bu gece değil" demişti! Tepkilerden sonra açıklama geldi: Evet konuşmadım ama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.10.2024 11:48
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Şevval Sam kadın cinayetleri sorulunca "Bu gece değil" demesinin ardından büyük tepki gördü. Sessizliğini bozan Şevval Sam "Ben bugüne kadar kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmadım" dedi.

Şevval Sam kadın cinayetleri sorulunca "Bu gece değil" demişti! Tepkilerden sonra açıklama geldi: Evet konuşmadım ama...

Şevval Sam, kadın cinayetlerine ilişkin sorulan sorulara cevap vermemeyi tercih edince adından söz ettirdi.

Şarkıcı ve oyuncu Sam, “Bu gece değil, lütfen bu konulara girmeyelim” dedi.

Katıldığı davette görüntülenen Şevval Sam, muhabirlerin, “Türkiye’nin makus kaderi mi?” şeklindeki sorusu üzerine Sam, “Bu gece değil, lütfen kötü şeylerden bahsetmeyelim” ifadelerini kullanınca büyük tepki çekti.

Şevval Sam aldığı tepkilerden sonra daha fazla dayanamayarak bir video çekti ve açıklama yaptı. Sam "Ben bugüne kadar kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgara göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş biri olarak konuşuyorum" dedi.

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"SÜSLÜ CÜMLELERSE..."

Yorumlara şaşırdığını söyleyen Şevval Sam "Evet o akşam o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim, orada geçiştirmek için konuşulacak 3 cümlenin, üst üste gelen acılı haberlere ve kurbanlarının çektiği acıya saygısızlık olduğunu düşündüm. Benden beklenen süslü cümlelerse bunu hiçbir zaman yapmayacağımı bilinmesini isterim" dedi.

Ünlü isim çözüm odaklı ve dönüştürücü etki yaratmak için konuşulması gerektiğini söyleyerek haksızlığa uğradığını ifade etti.

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Şevval Sam
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