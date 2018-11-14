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Yasak Elma'da kriz! Şevval Sam ve Talat Bulut öpüşseler bile...

DİZİ HABERLERİ  | 14.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisindeki taciz skandalı yerini Şevval Sam ve Talat Bulut gerilimine bıraktı. İki ünlü oyuncunun birbirine duyduğu öfke ve nefret dizinin önüne geçti.

Yasak Elma'da kriz! Şevval Sam ve Talat Bulut öpüşseler bile...

'Yasak Elma'nın başrol oyuncuları Şevval Sam ve Talat Bulut'ın birbirlerine duydukları öfke ve nefret, oynadıkları dizinin önüne geçti. Geçtiğimiz günlerde Sam'ın öpüşme sahnesini kabul etmediği iddia edildi!

Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in, "Öpüşmek ya da Gırtlaklamak, Tüm Mesele Bu!"
yazısıyla bu konuya değindi! İşte Şendir'in yazısı:

"Size birbirlerinden nefret eden ama işlerini layıkıyla yapan bir sürü başrol oyuncusu sayacağım şimdi. Birbirlerinden nefret etmelerine rağmen ‘Romeo ve Juliet’ filmini çekti Leonardo Di Caprio ve Claire Danes. Sette çekimler harici hiç konuşmadılar ama işlerini de layıkıyla yaptılar. Şevval Sam ve Talat Bulut gibi birbirlerine sosyal medya üzerinden laf sokup, oynadıkları rolün gerçekliğini bozmadılar.

ROL ARKADAŞININ DİLİNİ ISIRDI!

Sharon Stone ile William Baldwin’in başrollerini paylaştığı ‘Sliver’ filminin setinde çıkan kavgalara dair çok şey söylenir. Hatta Stone’un bir öpüşme sahnesinde rol arkadaşının dilini ısırdığı bile anlatılır. Sam ve Bulut gibi öpüşme sahnesini senaryodan çıkarmak aklına gelmemiş demek ki, bu starların.

Sharon-Stone-and-William-Baldwin

‘Umutsuz Ev Kadınları’ serisinde Sarah Jessica Parker ile Kim Cathrall’ın arasının bozuk olduğunu bilmeyen yok. Listeyi, Marilyn Monroe-Tony Curtis, Julia Roberts-Nick Nolte ve Marlon Brando-Sophia Loren diye uzatmak mümkün.

Birlikte rol alanlar insanların birbirlerini sevmeleri şart değil, nefret de edebilirler, bu durum adli olaylara da dayanabilir, hiç itirazım yok bunların tamamına. Ancak Bulut ile Sam’ın birbirlerine duydukları nefret, oynadıkları dizinin önüne geçti artık.

Bu saatten sonra ekranda öpüşseler bile seyirci biliyor ki aslında birbirlerini gırtlaklamak istiyorlar.

İkisi de kendi bindikleri dalı kesiyor, ‘Yasak Elma’ bitince nefretleri kimsenin umurunda olmayacak, farkında bile değiller."

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yasak elma Şevval Sam ve Talat Bulut şevval sam Talat Bulut

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bence insanların dikkatini diziye çekmek için yapılan reklam kokan hareketler.yoksa niye dışarı sızıdırlsın mynete konu olsun.
Dışarıda özel bir iş yerinde olsaydı kesin birisi,hatta ikisi işten çıkardı.Ama işte ortada trilyonlar olunca,para için bu saçmalık devam ediyor. O değil de dediğim gibi,yine dışarıda olmuş olsa,o yönetici ikisini de işten atardı...
birak birbirini yesinler keskin sirke kupune zarar .
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