Yasak Elma'da kriz! Şevval Sam ve Talat Bulut öpüşseler bile...

'Yasak Elma'nın başrol oyuncuları Şevval Sam ve Talat Bulut'ın birbirlerine duydukları öfke ve nefret, oynadıkları dizinin önüne geçti. Geçtiğimiz günlerde Sam'ın öpüşme sahnesini kabul etmediği iddia edildi!

Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in, "Öpüşmek ya da Gırtlaklamak, Tüm Mesele Bu!"

yazısıyla bu konuya değindi! İşte Şendir'in yazısı:

"Size birbirlerinden nefret eden ama işlerini layıkıyla yapan bir sürü başrol oyuncusu sayacağım şimdi. Birbirlerinden nefret etmelerine rağmen ‘Romeo ve Juliet’ filmini çekti Leonardo Di Caprio ve Claire Danes. Sette çekimler harici hiç konuşmadılar ama işlerini de layıkıyla yaptılar. Şevval Sam ve Talat Bulut gibi birbirlerine sosyal medya üzerinden laf sokup, oynadıkları rolün gerçekliğini bozmadılar.

ROL ARKADAŞININ DİLİNİ ISIRDI!

Sharon Stone ile William Baldwin’in başrollerini paylaştığı ‘Sliver’ filminin setinde çıkan kavgalara dair çok şey söylenir. Hatta Stone’un bir öpüşme sahnesinde rol arkadaşının dilini ısırdığı bile anlatılır. Sam ve Bulut gibi öpüşme sahnesini senaryodan çıkarmak aklına gelmemiş demek ki, bu starların.