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Şevval Sam yıllara meydan okuyor! Altın Kelebek tarzına bir bakan bir daha baktı... İşte sırrı

04.12.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Yan Oda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Şevval Sam Altın Kelebek gecesinde siyah tarzıyla dikkat çekti. 50 yaşındaki oyuncu fit görünümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

OGM Pictures tarafından çekilen ve Star TV ekranlarında yayınlanacak olan "Yan Oda" dizisinde Verda karakterini canlandıracak olan Şevval Sam Altın Kelebek Ödül gecesinde şıklığıyla dikkat çekti.

"Spor falan yapamıyorum ama kendi beslenmeme dikkat ediyorum. İyi beslenmeye çalışıyorum" diyen 50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı törende fit görünümüyle büyük beğeni topladı.

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Göğüs dekoltesiyle adından söz ettiren Şevval Sam güzelliğini ise dikkat ettiği beslenmesine borçlu. Sam daha önce "Mevsiminde çıkan sebzeleri evde pişiriyorum ve sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi.

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