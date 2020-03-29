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"Seyahat İzin Belgesi" olmayanlara uçak bileti satılmayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Antalya’da "Seyahat İzin Belgesi" olmayan vatandaşlara THY başta olmak üzere tüm hava yolu firmalarınca bilet satışı yapılmayacak.

Antalya’da "Seyahat İzin Belgesi" olmayan vatandaşlara THY başta olmak üzere tüm hava yolu firmalarınca bilet satışı yapılmayacak. Antalya ve Gazipaşa Havalimanında kararın uygulanmasına ilişkin takip denetim yapılacak.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında uçak seferlerine ilişkin olağanüstü görüşmede kararlar alındı. İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındı. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek kararda Antalya’da havayolu ile seyahat edecek yolcuların 29 Mart (bugün) saat 06:00’dan itibaren, havalimanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, THY, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” tarafından düzenlenmiş Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyeceğine karar verildi.
Seyahat İzin Belgesi olmayan vatandaşlara THY başta olmak üzere tüm hava yolu firmalarınca bilet satışı yapılmayacak.

Doktor kararıyla sevk veya kamu hizmeti yürütenler
"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi.
Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.

Antalya ve Gazipaşa Havalimanında denetim
Alınan kararların uygulamasının, takip ve denetiminin Antalya ve Gazipaşa Havalimanı Mülki İdare Amirlikleri, emniyet müdürlükleri, havaalanı işletmesi ve havaalanında hizmet vermekte olan firmalarca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve kararlara uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

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Muratpasa
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