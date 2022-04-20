Şeyda Erdoğan'ın derin göğüs dekoltesi yürekleri ağza getirdi! "Bu ne güzellik"

Ünlü fenomen Şeyda Erdoğan son zamanlarda dekolteli pozlarıyla magazin gündeminde yerini alıyor. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık konuşulan isim, derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

ŞEYDA ERDOĞAN'DAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

24 yaşındaki Şeyda Erdoğan eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

1.55 boyundaki fenomen paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Derin göğüs dekolteli pozunu paylaşan Erdoğan'a, "Bu ne güzellik", "Nefesim kesildi" gibi yorumlar geldi.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde pantolonunun fermuarını açtığı pozuyla gündem olmuştu.

O poza, "Abla fermuarın açılmış", "Fizik kraliçesi" gibi yorumlar gelmişti.

Yengeç burcu Şeyda Erdoğan'ın Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunuyor.





