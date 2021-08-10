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Seydikemer'de orman yangını başladı

10.08.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seydikemer'de orman yangını başladı

Seydikemer'de orman yangını başladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan helikopter ve uçakla, karadan arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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