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Seydikemer’e 40 bin büyükbaş kapasiteli hayvancılık ihtisas OSB’si kuruluyor

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 18:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın tarım ve hayvancılığa dayalı potansiyelini ilçeler arasında yer alan Seydikemer’de 2018 yılında başlatılan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın tarım ve hayvancılığa dayalı potansiyelini ilçeler arasında yer alan Seydikemer’de 2018 yılında başlatılan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam ediyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu’nun başkanlığında 2018 yılında yapılan toplantıda projenin mütevelli heyeti ve yol haritası belirlenmişti. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları kapsamında son olarak geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya İlçe Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve Şube Müdürleri, Fethiye Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Seydikemer Orman İşletme Müdürü Ömer Kahraman, Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak katıldı.
Kaymakam Haktan Gökçekuyu’nun açılışını yaptığı toplantıda konuşma yapan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Organize Sanayii Bölgesi kurulması için Sayın Valimiz Orhan Tavlı’nın görüşünü alarak, tüm paydaşlarımızla bir araya geldik. Seydikemer İlçemizde Organize Sanayii Bölgesi projesini gerçekleştirmemiz için hiçbir engelimiz yok. Tüm prosedürleri yerine getirmek için büyük bir ekip olacağız ve hep birlikte çalışacağız” dedi.
Saylak, konuşmasının ardından Muğla’dan sorumlu Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile telekonferans bağlantısı yaparak, konu ile ilgili görüşlerini aldı. Özkaldı da konuşmasında, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber ederiz” ifadelerini kullandı.
Yapılacak olan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 bin büyükbaş kapasiteli, içinde entegre tesisleri, süt işleme tesisi, et entegre tesisi, yem fabrikası gibi tesislerin olması planlanıyor. Ayrıca içinde Biogaz tesislerinin yapılması için de görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi.

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