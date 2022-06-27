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Seyhan Soylu, Seda Sayan ile anılan o isimle örfi nikah kıymış! "Her din, mezhep, inançta evlenip..."

27.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber programının moderatörlüğünü yapan Seyhan Soylu örfi nikah kıydığını açıkladı. Bir süre Seda Sayan ile aşk yaşadığı iddia edilen Ata Çağlayan ile evlendiğini duyuran Sisi sosyal medyada gündem oldu. Estetiğe servet harcayan ve değişimi dikkat çeken Seyhan Soylu açıklamasında "Her din, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istedik. Türkiye'de pek bilinmeyen ve çok tartışılacak bir nikah türü" dedi.

Seyhan Soylu, Seda Sayan ile anılan o isimle örfi nikah kıymış! "Her din, mezhep, inançta evlenip..."

Yaptığı sert yorumlarla gündeme gelen Seyhan Soylu, Seda Sayan ile uzun süre adı aşk iddialarına karışan Ata Çağlayan ile aşkını nikahla taçlandırdı. Ancak Sisi pek bilinmeyen ilginç bir yol tercih etti. olduğunu duyurdu. Seyhan Soylu, Instagram hesabından örfi nikah kıydıklarını duyurdu.

Sisi konuşmasında "Ata Çağlayan'la örfi nikah ile evlendik. Haftaya diğer ritüellere başlıyoruz. Her din, mezhep, inançta evlenip ahirette de buluşmak istedik. Türkiye'de pek bilinmeyen ve çok tartışılacak bir nikah türü. Aslında nikahların en derin ve ulvi olanı" dedi.

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"İLK NİKAHIMIZI BU ŞEKİLDE KIYDIK"

Seyhan Soylu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bilirsiniz her yıl Mısır'a tatile giderim. Eski Mısır'da fakirlerin nikahını duymuştum. Aracısız Allah'a akit. Karı ve koca arasında olan bir tek Allah'ın şahitliğinde bir nikah türüdür örfi nikah. Tamamen iki kişi arasında Allah'ın şahitliğinde söz verme. Gösterişten ritüellerden uzak. Hiç kimseye duyurulmadan aşıkların nikahı Mısır ve Ürdün'de çok sık yapılır. En önemli nikahtır. Biz de Ata ile ne kadar zengin olursak olalım gönlümüz her daim fakir ve ilk nikahımızı bu şekilde kıymaya karar verdik."

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"ŞAMAN NİKAHI DA İSTİYORUM"

"Kendisine ilk önce örfi nikah ile evlenmek istedim" diyen Sisi konuşmasına şu sözlerle devam etti:

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"Sonrasında tüm İslami, mezhep ritüelleri, belediye nikahı hatta ecdadımıza giderek şaman nikahı bile istiyorum ki seni ahirette de bulabileyim Atam dediğimde Ata bey yüzüme baktı tebessüm etti ve 'Sen ne istiyorsan yüreğinde sıkışık ne varsa bırak sal gitsin. Canın ne istiyorsa o olacak' dedi. Ve Allah ne yazdıysa o olur diye ya Bismillah diye ilk nikahımızı örfi nikah ile evlendik.Ve isteme, söz, nişan, kına, nikah, düğün her şey gönlümde var. "

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Seda Sayan Seyhan Soylu
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