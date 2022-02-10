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  4. Seyhan Soylu Seren Serengil'i topa tuttu! "Zinadan muzdaripsen..."

Seyhan Soylu Seren Serengil'i topa tuttu! "Zinadan muzdaripsen..."

10.02.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Soylu ekranda kendisine "Ahlaksız" dendiği sırada müdahale etmeyen eski dostu Seren Serengil'i topa tuttu. Elindeki gelinliği Seren Serengil'e hediye ettiğini söyleyen Sisi "Zinanın suç olduğunu hukuktan isterken; kendi ilişkilerini gözden geçirmen anlamında sana hediyem olsun" dedi.

Seyhan Soylu Seren Serengil'i topa tuttu! "Zinadan muzdaripsen..."

Son dönemde Ece Erken'e söylemediğini bırakmayan Seyhan Soylu Erken'i koruyan eski dostu Seren Serengil'i topa tuttu. Sisi ekranda kendisine "Ahlaksız" dendiği sırada müdahale etmeyen Seren Serengil'e gelinlik hediye etti.

"Çakallar leş yer insanlara iftira atar. Millete ahlak dersi verir ama kendileri zina yapar. Sonra da zina yasasını isterler. Kendiniz nikahsız ilişkiler yaşayacaksınız sonra da masum olup milleti konuşturacaksınız" diyen Seyhan Soylu Seren Serengil'i hedef aldı.

"Bana ahlaksız diyor kadın o da evet haklısınız diyerek tasdikliyor. Kendi arkadaşınız olunca torpil yapıyorsunuz" Sisi konuşmasının devamında Seren Serengil'e şunları söyledi:

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"Serenciğim geçen gün adliyeye gelinlikle gitmiştim kandırıldığım için. Sen kandırılmadın. Çocuğu kaptın. Bu gelinliği sana hediye ediyorum Serenciğim. Zinanın suç olduğunu hukuktan isterken kendi ilişkilerini gözden geçirmen için bunu hediye ediyorum. Kötü bir şey demiyorum. Zina yasaklanmalı diyorsun ya nikah şahidin olurum canım. Zinadan muzdaripsen önce aynı evde yaşadığın adama nikah yapar öyle otururuz. Biz ahlaksızlığa son vermek için buradayız. Ahlaksızlığı cilalamak üzerine su dökmek için burada değiliz.”

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Seyhan Soylu
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