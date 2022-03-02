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  4. Seyhan Soylu ve Ebru Polat'ın ayak fetişi tartışması! 'Kadınlar Günü'nde ayak yıkayacaklar

Seyhan Soylu ve Ebru Polat'ın ayak fetişi tartışması! 'Kadınlar Günü'nde ayak yıkayacaklar

02.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flash TV'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra YouTube üzerinden yayın yapmaya devam eden Al Sana Haber programında sisi lakaplı Seyhan Soylu ve devamlı konuklarından olan Ebru Polat'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları kızdıracak bir hareket geldi. Canlı yayında ayak fetişi tartışmasına giren ikili, bin dolar iddiasına girip, 'Kadınlar Günü'nde ayak yıkayacaklar.

Al Sana Haber'de Seyhan Soylu ile Ebru Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için iddiaya girdi. Magazin dünyasının sansasyonel programı Al Sana Haber'de iki isim, kadınlar gününde kadınları kızdıracak bir hareket için iddiaya girdiler.

"ÖPTÜRÜYORSUN..."

Seyhan Soylu'nun Ebru Polat'a "Sende ayak fetişizmi var. Ben de var, sende de var. Öptürüyorsun... Aşık olacağım bir adamın ayaklarını yıkarım" demesi üzerine ikili iddiaya girdi.

Seyhan Soylu, "Bu pazar günü her ikimiz de sevdiğimiz adamın ayaklarını leğen koyup, yıkacağız saat 12:00’de paylaşacağız kim paylaşmazsa karşı tarafa bin dolar ceza öder." sözlerinden sonra Ebru Polat da bunu kabul etti.

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Ebru Polat Seyhan Soylu
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