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Hande Yener 'kemoterapi görüyor' denmişti! Açıklama gecikmedi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son günlerde sağlık durumu hakkında ortaya atılan spekülasyonlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Hande Yener 'kemoterapi görüyor' denmişti! Açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Türk popunun en cesur ve en farklı isimlerinden biri olan Hande Yener, hem sahne performansıyla hem de tarzıyla magazin gündeminde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Hande Yener hakkında son günlerde 'kemoterapi görüyor' iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü isim sağlık durumu hakkında hemen açıklama yayınladı.

Hande Yener kemoterapi görüyor denmişti! Açıklama gecikmedi 1

Geçtiğimiz yıllarda meme kanserini erken teşhisle yenen Hande Yener, "Kemoterapiden saçları döküldü" iddiasını yalanladı.

Hande Yener kemoterapi görüyor denmişti! Açıklama gecikmedi 2

"LÜTFEN CİDDİYE ALMAYIN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Sağlık durumumla ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor. Eşim, dostum ve sevenlerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar. Kemoterapiden saçlarım döküldü diye benimle alakasız bir haber! Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor. Bu haberlerin hepsi yalan, lütfen ciddiye almayın. Daha dün rutin kontrollerim için doktora gittim. Şükür her şey yolunda. Lütfen sizler de kontrollerinizi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Hande Yener
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