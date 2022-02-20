Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti! "Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar"

Seyhan Soylu bu sefer de Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti. Ali Uğur Akbaş ile boşanan Yeliz Yeşilmen'in özel hayatına dair detaylar veren Sisi canlı yayında yaptığı açıklamalarla şoke etti.

Soylu canlı yayında; "Ben bir kere bu haberle ilgili çok mutlu oldum. Yeliz Yeşilmen’i buraya boşandığı eşi Ali Bey getiriyor. Ona süit odalar tutuyor. Hediyeler alıyor. Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" diyerek herkesi şaşkına uğrattı.

"YABANCIYA GİTMİYOR"

Yeliz Yeşilmen çığlık atarak Seyhan Soylu'yu susturmaya çalışsa da Soylu açıklamasına devam etti. Yeşilmen daha sonra ise "Hayatım yani yabancıya gitmiyor işte. Çocukların başında durmasının bedeli" dedi.

"KOCAMIN OLMAYI ÖZLEMİŞİM"

Seyhan Soylu açıklamasının devamında yeni detayları da aktardı. Sisi konuştukları her şeyi ifşa ederek şunları söyledi:



"Bana dedi ki Yeliz; ‘Ne yapayım? Haftanın 2 günü buraya geliyorum. Çocuklarıma bakan o. Parayı veren o. Hâlâ tüm masraflarımı o karşılıyor.’ Ben de ‘Tekrar evlenir misin peki?' diye sordum. ‘Valla bilmiyorum ama özlemişim kocamın olmayı' dedi. Burada yalan yok."

