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Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti! "Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar"

20.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Soylu Youtube yayınında Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti. Sisi eski eş Ali Uğur Akbaş'ın Yeliz Yeşilmen'e süit oda tuttuğunu söyledi ve "Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" dedi. Yeşilmen ise bu ifşanın ardından "Yabancıya gitmiyor" yanıtıyla herkesi şoke etti.

Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti! "Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar"

Seyhan Soylu bu sefer de Yeliz Yeşilmen'i ifşa etti. Ali Uğur Akbaş ile boşanan Yeliz Yeşilmen'in özel hayatına dair detaylar veren Sisi canlı yayında yaptığı açıklamalarla şoke etti.

Soylu canlı yayında; "Ben bir kere bu haberle ilgili çok mutlu oldum. Yeliz Yeşilmen’i buraya boşandığı eşi Ali Bey getiriyor. Ona süit odalar tutuyor. Hediyeler alıyor. Boşanmalarına rağmen helalliği olduğu için birlikte oluyorlar" diyerek herkesi şaşkına uğrattı.

"YABANCIYA GİTMİYOR"

Yeliz Yeşilmen çığlık atarak Seyhan Soylu'yu susturmaya çalışsa da Soylu açıklamasına devam etti. Yeşilmen daha sonra ise "Hayatım yani yabancıya gitmiyor işte. Çocukların başında durmasının bedeli" dedi.

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"KOCAMIN OLMAYI ÖZLEMİŞİM"

Seyhan Soylu açıklamasının devamında yeni detayları da aktardı. Sisi konuştukları her şeyi ifşa ederek şunları söyledi:

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"Bana dedi ki Yeliz; ‘Ne yapayım? Haftanın 2 günü buraya geliyorum. Çocuklarıma bakan o. Parayı veren o. Hâlâ tüm masraflarımı o karşılıyor.’ Ben de ‘Tekrar evlenir misin peki?' diye sordum. ‘Valla bilmiyorum ama özlemişim kocamın olmayı' dedi. Burada yalan yok."

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Seyhan Soylu Yeliz Yeşilmen
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