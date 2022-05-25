Seyhan Soylu yine yapacağını yaptı! Özge Ulusoy'un göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen’in ödül törenin de giydiği göğüs dekolteli kıyafeti hakkında, eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” ifadelerini kullanmıştı.

GÖĞSÜNE İSMİNİ YAZDI

Ahmet Çakar’ın açıklamaları kamuoyunda geniş yer bulmuş, pek çok ünlü isim de Melis Sezen'e destek olmuştu.

Çakar'ın sözlerine bir tepkide, Seyhan Soylu'dan geldi. Soylu katıldığı gecede sunuculuk yapan Özge Ulusoy'un göğüs dekoltesine 'Ahmet Çakar' yazdı.

Seyhan Soylu, "Çakar'a moda programı yapacağım. Siz belli ki moda eleştirmenliği konusunda uzmanlaşmışsınız Sn. Ahmet Çakar” diye seslendi. Ardından ödül almak için çıktığı sahnede protestosuna Özge Ulusoy'u da dahil ederek, ünlü modelin göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası attı.

