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Seyhan’da kurban satış yerleri belirlendi

ADANA HABERLERİ  | 12.07.2020 09:15 | Son Güncelleme

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.Kurban satış ve kesim yerlerini tespit eden Seyhan Belediyesi söz konusu alanları Seyhan Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonuna sundu.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.
Kurban satış ve kesim yerlerini tespit eden Seyhan Belediyesi söz konusu alanları Seyhan Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonuna sundu. Komisyon tarafından onaylanan alanlar şöyle:

Kurban satış yerleri
Fevzipaşa Mahallesi Özbucak Fabrikasının yeri, 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Camii karşısı boş arsa, Gülbahçesi Mahallesi Havaalanı istinat duvarı, Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi itfaiye yanı, Barbaros Mahallesi sağlık ocağı eski itfaiye, Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi yanı, Emek Mahallesi kapalı semt pazarı, Gürselpaşa Mahallesi Kıyı Boyu semt pazarı yanı.

Kurban kesim yerleri
Pınar Mahallesi Semt Pazarı içi, Gürselpaşa Kıyıboyu Kapalı Semt Pazarı Yanı, Şakirpaşa Semt Pazarı yanı, 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Camii Karşısı, Fevzipaşa Mahallesi E5 Kenarı Özbucak fabrikası içerisi, Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Stadyumu Yanı Semt Pazarı, Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı İçi, Yeşilyurt Mahallesi Evren sitesi yanı.

Kesim için randevu
Bu arada Seyhan Belediyesi Kurban kesimini randevu sistemiyle ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Dini vecibesini yerine getirtecek olan vatandaş bunun için Seyhan Belediyesince Kurban Bayramı öncesi ilan edeceği telefon numaralarından “kurban kesimi” için randevu alması yeterli olacak.

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