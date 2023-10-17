Seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şahıs yakalandı

Şahıs hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, 15 Ekim Pazar günü Sultanbeyli ilçesi Necip Fazıl Mahallesi’nde meydana geldi. N.B. isimli şahsın seyir halindeki aracın içinden kurusıkı silahla havaya ateş açması ve bu görüntülerin sosyal medyada yayılması sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin başlattığı inceleme sonucu N.B., Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde yakalandı. Şahıs sorgusunda düğüne katıldığını, bu sebeple kendisine ait olan kurusıkı tabanca ile havaya ateş ettiğini ifade etti. N.B. hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldı.

