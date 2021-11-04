SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Seyirci kararı olay yarattı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Seyirci kararı olay yarattı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

04.11.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'nin yasağına rağmen Lokomotiv Moskova maçında "Tam kapasiteyle" oynama kararı almalarını değerlendirdi. Bu maçın Türk Futbolu için çok önemli olduğunu vurgulayan Elmas, "Bunun bedeli neyse karşılamaya hazırız" dedi.

Seyirci kararı olay yarattı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu.

Başkan Elmas'ın yaptığı açıklamada öne çıkan satır başları şöyle;

"BEDELİNİ ÖDERİZ"

"9 Kasım'da tam seyirciyle oynama kararı verildi. Türk futbolu için bugün oynayacağımız maç çok önemli. Aşı yaptıran tüm taraftarlarımızın maça gelme hakları olduğunu düşünerek böyle bir karar aldık. Bunun bedeli neyse karşılamaya hazırız.

"O CEZALARI KİMSE VEREMEZ"

Biz sistemi değiştirmeye geldik. Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız. Türk sporunun ileri gitmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez."

TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir!TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Galatasaray'dan seyirci açıklaması!Galatasaray'dan seyirci açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 28 yorum
Sosyal mesafeye uymamadan kişi başı 3000 TL vermezsen adam değilsin o zaman
yav bi git hele
öyle bir ceza yok. goy goy yapma, ikile...
adamasın başkan
kral

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Acun Ilıcalı'dan sürpriz teknik direktör!

Acun Ilıcalı'dan sürpriz teknik direktör!

G.Saray, Süper Lig'den men edilebilir

G.Saray, Süper Lig'den men edilebilir

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.