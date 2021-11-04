Seyirci kararı olay yarattı! Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu.

Başkan Elmas'ın yaptığı açıklamada öne çıkan satır başları şöyle;

"BEDELİNİ ÖDERİZ"

"9 Kasım'da tam seyirciyle oynama kararı verildi. Türk futbolu için bugün oynayacağımız maç çok önemli. Aşı yaptıran tüm taraftarlarımızın maça gelme hakları olduğunu düşünerek böyle bir karar aldık. Bunun bedeli neyse karşılamaya hazırız.

"O CEZALARI KİMSE VEREMEZ"

Biz sistemi değiştirmeye geldik. Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız. Türk sporunun ileri gitmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez."



