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TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir!

03.11.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, TFF'nin reddine karşın Lokomotiv Moskova ile oynanacak maçın tam kapasite oynanacağını açıkladı. Sarı Kırmızılılar'ın bu kararı ne anlama geliyor? Yorumlar ne, talimatlar ne diyor?

TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir!

TFF, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu reddederken; Sarı Kırmızılılar, kararla ilgili bir açıklama yayımladı.

Galatasaray, TFF'nin kararına karşın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçına herhangi bir kısıtlama olmadan tribüne seyirci alacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmistir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır. Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir. Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz" denildi.

"TFF, GALATASARAY'I MEN EDEBİLİR"

Galatasaray'ın bu açıklamasını spor hukukçusu Taner Ünlü değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Etik ve Disiplin Kurulları ile son olarak da Tahkim Kurulu üyeliği yapan Taner Ünlü, Galatasaray'ın TFF'nin açıklamasıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen, futbolun patronu TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin. Futbol kulüplerini temsil etmek üzere özel hukuk kurallarına tabi tff kurulmuştur. "Futbolu ben yönetiyorum" diyor, siz "hayır" diyorsunuz. Galatasaray'a sempatim vardır ancak koca bir kulüp nasıl böyle hukuksuz açıklamalar yapar. Şaşırıyorum. Ülkede sesi yüksek çıkanın haklı bir düşünce var. Kulüpler, TFF'nin kurallarına uymak zorunda. Uymazsa belki göz boyamak içindir. Yapabileceklerini zannetmiyorum. Daha önce Oğulcan Çağlayan için "CAS'a gideriz" dediler. Gidebildiler mi?"

(NTV SPOR)

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Galatasaray Futbol Kulübü
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