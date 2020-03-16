SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar

Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynatılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı kulüp, ortalama bilet satışından toplanacak olan 270 milyon TL'lik zarara uğradı.

Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar

Çin’de başlayan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Verilen kararın ardından Süper Lig’in 26. haftasında oynanan tüm maçlarda tribünlerde taraftarlar yer almadı. Seyircisiz oynanan müsabakalarda da kulüplerin bilet satış gelirleri sekteye uğradı. Söz konusu zararlardan Galatasaray- Beşiktaş müsabakası başta olmak üzere 26. haftada iç sahada oynayan tüm takımlar büyük ölçüde etkilendi. Galatasaray’ın sahasında oynadığı müsabakaları ortalama 35 bine yakın sarı-kırmızılı taraftarın takip ettiği biliniyor.

Beşiktaş müsabakasında bu rakam göz nüne alındığında, sarı-kırmızılı kulüp, bilet gelirinden ortalama olarak 265 milyon 125 bin TL kaybetti. Bilet geliri ile birlikte Galatasaray, derbi maçın olduğu gün mağazacılık faaliyetlerinden elde edilecek geliri de alamamış oldu.

TRABZONSPOR'DA 6 MİLYON TL KASAYA GİRMEDİ

  1. haftanın bir diğer önemli maçı da Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Medipol Başakşehir müsabakasıydı. Bu maçta da Karadeniz ekibinin stadı boş kalırken, bordo-mavili ekip de zarar eden bir diğer kulüp oldu. Sahasında 30 bin seyirci ortalaması yakalayan Trabzon temsilcisi, bilet gelirlerinden yaklaşık 6 milyon TL’lik zarar etmiş oldu.

ANADOLU'DA 2.5 MİLYONLUK ZARAR

Maçların seyircisiz oynanması kararı iki müsabakanın yanı sıra diğer Anadolu kulüplerinde de maddi zarara yol açtı. Ankara, İstanbul, Denizli, Alanya, Konya ve Kayseri’de oynanan 26. haftanın diğer müsabakalarında iç sahada oynayan kulüpler ortalama yaklaşık olarak 2 milyon 591 bin TL’lik zarar geçti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
G.Saray'da şok sakatlıkG.Saray'da şok sakatlık
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş derbi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Çakar'dan Terim'e: Elini öperdim

Çakar'dan Terim'e: Elini öperdim

G.Saray'da şok sakatlık

G.Saray'da şok sakatlık

Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

Zekeriya Alp'le ilgili bomba iddia

''Allah'tan korkunuz yok mu?''

''Allah'tan korkunuz yok mu?''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyircisiz derbide 270 milyon TL'lik zarar

Seyircisiz derbide dev zarar

Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı: Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız

''Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız''

Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı

G.Saray'da şok sakatlık

Galatasaraylı Seri, Saracchi ve Muslera'dan açıklamalar

''Bu bize yapılan saygısızlık''

Fatih Terim: Allah'tan korkunuz yok mu?

''Allah'tan korkunuz yok mu?''

Galatasaray Beşiktaş derbisinde penaltı tarttışması

Derbide penaltı tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.