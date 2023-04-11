Seyircisiz oynanan maçta ev sahibi takım 1 maç daha seyircisiz oynama cezası aldı!

ES Elazığspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı ekip 1 maç daha seyircisiz oynama cezası aldı. Cezayı görenler “Böylesi ancak Türkiye’de olur” dedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle:

1 MAÇ SEYİRCİSİZ + 7 BİN TL

’’Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına.”

Bu kararla birlikte Belediye Derincespor maçı seyircisiz oynanacak.

