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Seyit Mehmet Özkan: Barış Alıcı ve Berke Özer için Fenerbahçe'den 4 milyon euro alacağız!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ve Barış Alıcı'nın maliyetleri belli oldu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Barış Alıcı ve Berke Özer için Fenerbahçe'den toplam 4 milyon euro bonservis bedeli alacaklarını söyledi.

Seyit Mehmet Özkan: Barış Alıcı ve Berke Özer için Fenerbahçe'den 4 milyon euro alacağız!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Lig Radyo'da Barış Alıcı ve Berke Özer'in Fenerbahçe'ye transfer sürecini değerlendirdi ve transferin maliyetini açıkladı.

Sözlerine Ali Koç'un Türk futboluna önemli katkılar vereceğini söyleyerek başlayan Seyit Mehmet Özkan, "Ali Koç beyefendinin Türk futbolunda düşüncede devrim yaratacak bir sisteme gittiğini düşünüyorum. Ali Bey, bence Türk futbolunda çığır açacak. 3 büyüklerin bu hamlelerini destekliyorum" dedi.

Berke Özer ve Barış Alıcı'nın transfer sürecini anlatan Altınordu Başkanı, "Ali Bey, Berke'yi istedi. Ali Bey isteyince hayır diyemedim. Berke 'Gidebilir miyim?' deyince, Ali Bey de isteyince, isteyen de çok ağır bir şahsiyet olunca Berke'ye tamam dedik. Cocu, geldikten sonra Barış'ın videolarını izlemiş, 'Ben bu delikanlıyı istiyorum' demiş. İş böyle olunca tamam dedim. Sadece kulüp istese Barış'ı vermezdim. Cocu'nun talep etmesi önemliydi" şeklinde konuştu.

Barış Alıcı ve Berke Özer için Fenerbahçe'den 4 milyon euro bonservis bedeli alacaklarını söyleyen Seyit Mehmet Özkan, "Barış ve Berke için toplam 4 milyon euro bonservis alacağız. Sonraki satışlarından da %20 pay alacağız. Biz hep %25 alıyorduk, Ali Bey 'Bu seferlik 20 olsun Mehmet Bey' dedi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Berke Özer Barış Alıcı altınordu Seyit Mehmet Özkan

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Berke harika bir kaleci, Fenevde mevkii itibari ile uzun yillar forma giyer Barış da harika bir oyuncu ama kendini bitirdi daha genç yaşta. fenevde bangi genç oyuncu kendini yildizlastirmis ?
@engin_subasi_1992 Tuncay Şanlı örneğini verebilirim mesela, ancak bizden gittikten sonrada kendini bitirdi, sadece Fenerbahçeyi örnek göstererek Feneve gidersen kendini bitirirsin demek karaktersizlikten başka birşey değil, yorum yaparken biraz daha dikkatli olalım...!!!
ulan fenerden hangi genç çıkmış bugüne kadar.Kendinize yazık ettiniz
@onurkara1020 sen nerden çıktıysan oda oradan çıkmıştır, bu sene farklı bir jenerasyon olacak, tamamen genç dinamik heyecan veren bir takım görülecek, zoruna giderse sende gel Fenerbahçeli ol...
Bırakın şu Aziz Yıldırım sayesinde oluşan ön yargıları artık yeni bir dönem başladı. Ali koç ve Cocu ekibiyle Fenerbahçemize kazandırılan genç yetenekleri taraftar olarak da her zaman sabırla desteklemeliyiz.
Çok önemli transfer aziz yıldırımı arayacağız biz böyle giderse
@subjero hiçbir transferde Aziz Yıldırım'ı aramayacağız, eskiden çok önemli yıldızlar geldi gitti tamam güzeldi geldi geçti.. Ancak geçmişe bağlı kalıp yaşayamayız, ilk aşklar eski heyecanlar hiçbir zaman unutulmaz ama, geleceğe de umutla bakmak gerekiyor...
Ali Koç iyi pazarlık yapmış %20'de. 6nordu bu konularda taviz vermez normalde. Beyefendilik böyle bir şey.
FB kulübü çok sabırlı değil.eger şampiyon olamassa.herkes bir yere kaçar
FENERBAHÇE İYİ YOLDA... ALMIŞKEN.. 1-2 DAHA ALSAYDI... ALTINORDU DAN.. ALTINORDU TÜRKİYENİN ALTYAPISI... ..BU TRANSFERLERE.. ŞİMDİ.. GÜLENLER... EN FAZLA 6 AY.. SONRA.. NEDEN BİZ ALMADIK DİYE SIZLANACAKLAR...
fenevden gencmi cıktıda bunlar cıkacakmış ertugrul vardı lakeci ne oldu ? merk ismail vardı ne oldu ? olum bırakın bu işleri yazık oldu bunlara söndü futbol hayatları comolli mi ne ne zamandır izlemiş bunları falan o habeşe sordular cevap vermedi sen cok adam cıkarmışsın da cıkaramadıkların ne kadar cevap yok habeş gt olmuş bay bıyık bunları şkti sıra comollide puhaaa
Bırakın şu Aziz Yıldırım sayesinde oluşan ön yargıları artık yeni bir dönem başladı. Ali koç ve Cocu ekibiyle Fenerbahçemize kazandırılan genç yetenekleri taraftar olarak da her zaman sabırla desteklemeliyiz.
mehmet bey lafına % 5 indirim vay be soyguncular türkiyede milyon dolarlık futbolcu yok kalitesi bellidir 300 500 bin tl den fazla etmezler
cinconlular beştaşlılar ... siz bu oyuncuları istediiniz. Ama her zamanki gibi bir takım alır oda Fenerbahçe.... şu yorumu yaptırıyorsunuz illa kafanıza vura vuraaa olsun istiyonuzz. Buyrun alın . Fenerbahçe istesin yeterrr.. cinconlular beştaşlılar......
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