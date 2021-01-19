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Seyitgazi Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına aralıksız devam ediyor

19.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Seyitgazi ilçesinde, Kovid-19 karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa ve sosyal destek grupları hizmetlerine aralıksız devam ediyor.
Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak başkanlığında çalışmasını sürdüren destek grupları, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerine kadar giderek dağıtıyor. Sokağa çıkma yasağında da mesaisini kesintisiz sürdüren grup mensubu kamu görevlileri, faaliyetlerini yürütürken 65 yaş üstü ve hasta vatandaşların da hayır dualarını alıyor. Vefa ve sosyal destek grubu bünyesinde hiçbir menfaat beklemeden kendi araçları ve kamu araçlarıyla görev yapan görevliler, 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını, pazar ihtiyacı, ilaç talepleri ve acil ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya aralıksız devam ediyorlar. Sadece vatandaşların değil sokak hayvanlarının da aç kalmamaları için belirli yerlere yem bırakan ekip özverili çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Her yaşlının evine kadar giderek hizmet ettiklerini ve bundan mutluluk duyduklarını ifade eden görevliler "Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet verebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına özverili bir şekilde devam etmektedir. Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek, Pazar ihtiyaçları, ilaç ve gıda maddesi gibi tüm ihtiyaçlarını götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Seyitgazi Kaymakamlığımızın bize ilettiği bilgileri köy ve mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uymalarını istiyoruz. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz. Yeter ki onlar evlerinde kalsın" diye konuştular.

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