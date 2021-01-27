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Seyitgazi’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

27.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Seyitgazi ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında toplantı düzenlendi.Seyitgazi İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, Asayiş Şube Müdürü Yarbay Hakan Kahraman, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Hereklioğlu, Jandarma Astsubay Merve Satışahan, Jandarma Astsubay Gülden Kızılkaya ile birlikte Çukurca Mahallesinde kadınlara yönelik ŞÖNİM ve KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında toplantı düzenlendi.
Seyitgazi İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, Asayiş Şube Müdürü Yarbay Hakan Kahraman, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Hereklioğlu, Jandarma Astsubay Merve Satışahan, Jandarma Astsubay Gülden Kızılkaya ile birlikte Çukurca Mahallesinde kadınlara yönelik ŞÖNİM ve KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Jandarma Komutanlığından gelen personel bilgilendirmeleri yaptıktan sonra Kaymakam Baytak; ’’Ailenin korunması ve kadına şiddetle mücadelede, toplumun her bireyinin bilinçlendirilmesi ve bu bilincin yaygınlaştırılması gerektiğini ve Seyitgazi’mizin diğer mahallelerinde eğitim çalışmalarına hız vereceğiz’’ diye belirtti.

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