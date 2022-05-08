Şeyma Subaşı bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılıp ülkeye apar topar dönen ve Hacı Sabancı ile yakalanıp adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bikinisiyle ayna karşısında poz veren Subaşı güneş yanıklarını göstermek için ilginç bir yola başvurdu.

Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

Bronzluğunu göstermek isteyen Subaşı'nın bu hareketi, sosyal medyada tepki çekti.



