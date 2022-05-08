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Şeyma Subaşı bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi

08.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı yine olay olmayı başardı. Özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Şeyma Subaşı bikinisiyle poz verirken yaptığı hareketle dikkat çekti.

Şeyma Subaşı bikini altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılıp ülkeye apar topar dönen ve Hacı Sabancı ile yakalanıp adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bikinisiyle ayna karşısında poz veren Subaşı güneş yanıklarını göstermek için ilginç bir yola başvurdu.

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Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

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Bronzluğunu göstermek isteyen Subaşı'nın bu hareketi, sosyal medyada tepki çekti.

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı...Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı...


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Şeyma Subaşı
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