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Şeyma Subaşı'dan Miami pozları! Güneşin keyfini çıkardı

31.12.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemde olan Subaşı, spor tarzı ve patenleriyle objektif karşısına geçerek yeni fotoğraflarını paylaştı. Miami'de kaldığı evin balkonunda poz veren Şeyma Subaşı, Aralık ayında güneşli ve sıcak havanın tadını çıkardı.

Şeyma Subaşı'dan Miami pozları! Güneşin keyfini çıkardı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

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PATENLERİYLE POZ VERDİ!

Spor tarzı ve patenleriyle kamera karşısına geçen Subaşı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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31 yaşındaki fenomen isim, Miami'de kaldığı evin balkonunda çekilen fotoğraflara 'Aralık'ta Miami' notunu yazdı.

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Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunan Subaşı'nın pozlarına on binlerce beğeni geldi.


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Şeyma Subaşı
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