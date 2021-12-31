Şeyma Subaşı'dan Miami pozları! Güneşin keyfini çıkardı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor. Subaşı, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

PATENLERİYLE POZ VERDİ!

Spor tarzı ve patenleriyle kamera karşısına geçen Subaşı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

31 yaşındaki fenomen isim, Miami'de kaldığı evin balkonunda çekilen fotoğraflara 'Aralık'ta Miami' notunu yazdı.



Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunan Subaşı'nın pozlarına on binlerce beğeni geldi.



