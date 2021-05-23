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Şeyma Subaşı'dan milyarder sevgilisine: Benim için daha çok çalış

23.05.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, şu sıralar Ibiza'da tatil yapıyor ve düğün hazırlıklarıyla uğraşıyor. Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şeyma Subaşı'dan milyarder sevgilisine: Benim için daha çok çalış

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı’nın, bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yılın başlarından beri Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisini her fırsatta övgüye boğuyor. Sevgilisi de onun için uçak kapatıyor, Miami'nin en güzel yerinden ev alıyor, Ibiza'da mükemmel bir tatil ayarlıyor. Çift, "peri masalı" dedikleri bu aşkı nikah masasına taşımaya hazırlanıyor.

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Sevgilisini çalışırken çeken Şeyma Subaşı, "Yes my love, work harder for me please" (Evet aşkım, benim için daha çok çalış) diyerek herkesi şoke etti.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra uzun süre nafakasıyla gündem olmuştu.

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Şeyma Subaşı
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