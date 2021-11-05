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Şeyma Subaşı'dan Serenay Sarıkaya'ya gönderme! "Serenay kadar değil de yarısı kadar ol da gel öyle konuş"

05.11.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sosyal medya paylaşımları çok konuşulan Şeyma Subaşı öyle bir yorum yaptı ki ortalık bir anda karıştı. Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan önceki akşam Serenay Sarıkaya'nın marka yüzü olduğu bir etkinliğe katıldı ve orda bir fotoğraf paylaştı. Şeyma Subaşı bu fotoğrafa öyle bir yorum yaptı ki sosyal medyada bir anda karıştı.

Şeyma Subaşı'dan Serenay Sarıkaya'ya gönderme! "Serenay kadar değil de yarısı kadar ol da gel öyle konuş"

Şeyma Subaşı, magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan bir isim. Zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlar, zaman zaman da aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı bu kez yaptığı bir yorumla gündemde.

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Meedo için Miami'de yaşama kararı alan ve evleneceklerini açıklayan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın sevgilisini terk ettiği ve Acun Ilıcalı'nın Miami'deki evine yerleştiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamaya yapmayan sosyal medya fenomenini eski sevgilisi Guido Senia ile barıştığı ileri sürülmüştü.
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Tüm bunlar olurken Şeyma Subaşı bir yandan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şeyma Subaşı önceki gün, yakın arkadaşı olan Dila Tarkan'ın fotoğrafına yaptığı yorumla, Serenay Sarıkaya'nın hayranlarını kızdırdı.

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Şeyma Subaşı, Dila Tarkan'ın fotoğrafına "Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar acaba Türkiye'de? Sen olmalısın bence artık! Sorry not sorry! Melek Dila" yorumunu yaptı.

Dila Tarkan da yanıt olarak 'Şeymoş'um benim' dedi.
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Söz konusu firmanın marka yüzü Serenay Sarıkaya olunca bir anda ortalık karıştı. Şeyma Subaşı'nın yaptığı yorumun altına üşüşen sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'nın, Serenay Sarıkaya'yı kıskandığını iddia etti.

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Bir kesim Serenay Sarıkaya'yı savunurken bir kesim de Şeyma Subaşı'yı savundu. Sosyal medya kullanıcıları 'Serenay Sarıkaya'yı da kıskanmazsın ya', 'Sen git ne zaman Serenay kadar değil de, yarısı kadar olduğunda gel burada yorum yap', ' Şeymacım, Serenay bu cümleleri kullanmanı hak edecek bir şey yapmadı. Çünkü çok güzel bir aurası var, senin de öyle', 'Kadın yorumunu yapmış. Ne bu Şeyma düşmanlığı? Kimseyi şahsi eleştirmemiş.' gibi yorumlarda bulundular.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Şeyma Subaşı
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