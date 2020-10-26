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Şeyma Subaşı'dan Şevval Şahin'e destek! 'Kıskanç bir milletiz'

26.10.2020 08:56 | Son Güncelleme:
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İstiklal Marşı'nı okumadığı için yayında gerilen ve sorular sebebiyle yayını terk etmek isteyen Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin gündeme bomba gibi düştü. Şevval Şahin'e arkadaşı Şeyma Subaşı ise destek oldu. Subaşı açıklamasında "keşke bana daha önce sormuş olsaydı" dedi.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, kendisine anlaşma gereği bu soruların sorulmaması gerektiğini ve verilen sözlerde durulmadığı söyleyerek dava açacağını ifade etmişti.

Şahin ile yakın arkadaş olduğu bilinen Şeyma Subaşı bir açıklama yaptı. Şevval Şahin'in yakın arkadaşı Şeyma Subaşı "Aynı şeyleri ben de yaşadım" diyerek arkadaşına destek oldu. "Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum" diyen Subaşı açıklamasının devamında şunları söyledi:

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"KISKANÇ BİR MİLLETİZ"

"Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki insanlara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum böyle bir karaktere sahip olduğunuz için. Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım."

Şeyma Subaşı 'kıskanç bir milletiz' lafını daha sonra bir video daha yayınlayarak düzeltti ve genelleme yaptığını söyleyerek yanlış ifade ettiğini ve herkesin alınmaması gerektiğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
la kiskanmayin sanki hepiniz milliyetci vatanseversiniz
Sizin neyinizi kıskanacağız ya.Sizin gibilerin ne özelliğiniz var.Ne beceriniz var.Suç sizin gibileri karşısına alıpta konuşup program yapanda zaten.
Türküm diyen, Türkiye adına yarışmalara katılan birinin istiklal marşını bilmiyorum deme gibi bir lüksü olmamalı bileceksin bende bu yollardan geçtim diyen arkadaşında nasıl geçtiği zaten aşikar ona bisey demeye gerek yok.

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