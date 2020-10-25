Şevval Şahin 'İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?' sorusuna yanıt veremedi! Şevval Şahin'den flaş açıklama

MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin magazin gündeminden düşmüyor. Pandemi döneminde erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partiler olay yaratan Şevval Şahin yine gündeme bomba gibi düştü. Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN TÜRK’te dün yayınlanan ‘Sorgu Sual’ programına konuk oldu.
Her platformda “Türk olmakla gurur duyuyorum” diyen Şahin programda kendisine yöneltilen “Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?” sorusuna “Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır” diyerek yanıtladı.
Ünlü model programda kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı. Şahin "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz" sorusuna "Biliyorum ama şu an aklıma gelmiyor" dedi.
“İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?” sorusuna ise "Eskiden biliyordum birinci sınıfı burada bitirdiğim için" dedi. Şahin'in gerilimi yüzüne de yansıdı. Stüdyodaki gerilimi daha fazla yönetemeyen Şevval Şahin "Fahrettin Koca'yı tanıyor musun" sorusundan sonra stüdyoyu terk etti.
Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen model program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı.
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ŞEVVAL ŞAHİN SORULAN SORULARI BİLEMEYİNCE STÜDYOYU TERK ETTİ! Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin magazin gündeminden düşmüyor. Her platformda “Türk olmakla gurur duyuyorum” diyen Şahin programda kendisine yöneltilen “Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?” sorusuna “Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır” diyerek yanıtladı. Ünlü model programda kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı. Stüdyodaki gerilimi daha fazla yönetemeyen Şahin stüdyoyu terk etti. Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen model program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Pandemi döneminde sorumsuzlukla suçlanan Şahin’e Cnn Türk’te yayınlanan “Sorgu Sual” programında ‘Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?’ sorusu yöneltildi. Türkiye güzeli bu soruyu yanıtlayamadı ve “Pas” dedi. Yaptığı partilerle sosyal medyada adından sık sık söz ettiren Şahin, “Her insan gibi hassasız bu konuda ama bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz sonuçta. Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum. Çünkü her insan gibi ben de 4 ay boyunca Miami’deydim, ben de evden çıkmadım” sözleriyle şaşırttı. Siz Şevval Şahin’in sorulan soruları yanıtsız bırakması hakkında neler düşünüyorsunuz? #şevvalşahin #sevvalsahin #fahrettinkoca #missturkey
Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde İngilizce, Türkçe karışık konuşmasıyla yarattığı tartışma hakkında “Ben sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum, Miss Turkey’den sonra da bu böyle devam etti, ben neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem” dedi.
Şevval Şahin gündem olmasının ardından flşa bir açıklama yaptı. Şahin açıklamasında şunları söyledi: "Ben o programa bir sosyal sorumluluk projesi söz konusu olduğu için katıldım. Bir anlaşma yapmıştık benim rahatsız olduğum sorular sorulmayacaktı. Ama soruldu, koronavirüs konusu, parti soruları, sevgilimle ilgili sorular, Türklüğümü sorgulayan sorular...
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‼️ŞEVVAL ŞAHİN: BAZI KONULARI BİLMEMEM BENİ AZ TÜRK MÜ YAPAR? ????Cnn ‘Sorgu Sual’ programına katılan Şevval Şahin Atatürk, İstiklal Marşı, Fahrettin Koca ile ilgili soruları bilememiş yayını terketmiş ve sonra geri dönmüştü. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Şahin ◾️”Ben oraya sosyal yardım kampanyası İçin gittim. Anlaşma yapmıştık, bana istemediğim sorular sorulmayacaktı. Bazı konuları bilmemem beni az Türk mü yapar; sanmıyorum. Yurtdışında doğdum, büyüdüm. Dava açacağım” #şevvalşahin #haber #gündem #magazin
İlk etapta tabii ki gerildim. Bu sebeple de menejerime gittim. Stüdyoyu terk edecektim etmedim ama edecektim. Çünkü onlarla anlaştık onlar bana söz verdi, kadına şiddete karşı olduklarını bana söylediler onlara inandım işin için de sosyal sorumluluk olduğu için de izin verdim. İstemediğim soruları yayınlamayacakları ama yayınladılar. O yüzden dava açıyorum. Okey İstiklal Marşı'nı söylemedim; so what? Ben televizyonda İstiklal Marşı'nı söylesem bu beni örnek Türk kadını mı yapıyor?"
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