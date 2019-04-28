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Şeyma Subaşı kalçasına emsculpt yaptırdı

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ÜNLÜLER  | 28.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kalçasını kaldırttığını duyurdu

Şeyma Subaşı kalçasına emsculpt yaptırdı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kalçasına yaptırdığı işlemi duyurdu.

Özel hayatı kadar, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan Subaşı, kalçasını kaldırttı.

Subaşı o anları da Instagram hesabından yayınladı. Sosyetik güzel, yaptığı paylaşımı "30 dakikada 20.000 bin squat etkisi mi? Keşke her işimi 30 dakikada halledecek başka makineler de olsa" notuyla yayınladı.

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ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Subaşı badem göz estetiği yaptırdığı iddiasına ise kızı Melisa üzerinden ilginç bir paylaşımla cevap verdi! Subaşı kızının bir anını paylaşarak "Badem göz ameliyatı oldun sen de annen gibi!" dedi.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

*EMSCULPT, Kas yaparken aynı zamanda yağ yakmanızı sağlayan dünyadaki tek cerrahi olmayan işlemdir. Vücut şekillendirme işlemlerinin içinde devrim yaratan en son teknolojik gelişmedir. Emsculpt, ameliyatsız popo kaldırma, sıkılaştırma ve karın kası geliştirme işlemidir.

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şeyma subaşı Şeyma Subaşı estetik
 

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