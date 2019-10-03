Mynet Trend

Şeyma Subaşı'ndan bikinili mutfak pozu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 03.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kızı Melisa ile doğanın içinde yeni bir eve taşınan Subaşı bikinili şekilde mutfakta yemek yaptığı eski fotoğrafı paylaştı ve olay oldu.

Şeyma Subaşı'ndan bikinili mutfak pozu

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Subaşı, Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kızı Melisa ile doğanın içinde yeni bir eve taşınan Subaşı, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni evinde çekilen karesini, "Yeni ev, yeni başlangıçlar... Her beğeniyi bir 'Hayırlı olsun' olarak anlıyorum, herkese teşekkürler" notuyla yayınlayan Subaşı'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Capture

O karenin ardından ise Subaşı'nın mutfak paylaşımı sosyal medyayı salladı. Subaşı bikinili haliyle mutfakta yemek yaparken paylaştığı pozuyla eleştiri topladı. Subaşı'nın bu haliyle yemek yapması gündemde yerini aldı.


44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktıMini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı
Bu halinden eser kalmadı! İnanılmaz değişimBu halinden eser kalmadı! İnanılmaz değişim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şeyma subaşı şeyma subaşı instagram şeyma subaşı bikini

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
SAĞLAM PARÇA....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelin adayı Hanife'den mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi

Bu halinden eser kalmadı! İnanılmaz değişim

Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı

Nazlı Çelik Mehmetçik'le birlikte operasyona katıldı

Kylie Jenner ve Travis Scott ayrıldı!

'Cinsel hayatımız çok iyi' diyordu! Şaşırttı

En iyi kalçaların yarıştığı 'Miss Bumbum'un kazananı belli oldu!

En iyi kalçanın sahibi belli oldu!

Mansur Yavaş ile Gökhan Özoğuz buluştu!

Mansur Yavaş ile Gökhan Özoğuz buluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.