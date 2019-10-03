Şeyma Subaşı'ndan bikinili mutfak pozu

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı. Ayrılıktan sonra Subaşı, Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kızı Melisa ile doğanın içinde yeni bir eve taşınan Subaşı, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni evinde çekilen karesini, "Yeni ev, yeni başlangıçlar... Her beğeniyi bir 'Hayırlı olsun' olarak anlıyorum, herkese teşekkürler" notuyla yayınlayan Subaşı'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

O karenin ardından ise Subaşı'nın mutfak paylaşımı sosyal medyayı salladı. Subaşı bikinili haliyle mutfakta yemek yaparken paylaştığı pozuyla eleştiri topladı. Subaşı'nın bu haliyle yemek yapması gündemde yerini aldı.



