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Şeyma Subaşı'ndan namaz açıklaması! 'Namaz kılarak doğuma gittim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:53 | Son Güncelleme

Youtube kanalında açıklamalar yapan Şeyma Subaşı, 'Namaz kılarak doğuma gittim. Sonra hayat şartları, içinde bulunduğumuz durum derken namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrardan.' açıklamasıyla gündemde.

Acun Ilıcalı ile uzun süreli ilişkisini evlilikle taçlandıran ancak bu mutluluğu sadece 1 yıl süren ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu kez namaz açıklamalarıyla gündeme geldi.

Subaşı, 2 yıl önce de namazla ilgile gelen sorulara "Vakit bulamadığım için kılamıyorum." demişti.

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"AİLEM 5 VAKİT NAMAZINDA"

Şeyma Subaşı'nın, namazla ilgili açıklamaları şöyle: "Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah’a çok inancı olan biriyim. Melisa’yı da öyle yapıyorum.

"KUR'AN'IN YARISINI BİTİRDİM"

O dönem çok ağladım üzüldüm, çok Allah’a sığındım. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an-ı okudum. Bu kalple alakalı olan bir şey. Namaza başladım, içki içmiyordum. Bu kadar karnım vardı abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma gittim.

"HAYAT ŞARTLARI, NAMAZ KILAMIYOR OLDUM"

Çok yorum yapacaklar biliyorum. Hayat şartları, bulunduğumuz durum, bu hayat; namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrar. Her sabah teşekkür ederim Allah'ım diyen bir insanım."

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Evli adamla birlikte olmak. Evli adamdan nikahsız hamile kalmak. Evli Adamın yuvasını yıkmak. İçkili, azgın erkeklı eglencelere katılmak Gavur erkekle ilişki yaşamak. Hangi namaz?
namaz filan dediğine göre akp ile bi işi var sanırım...
her sabah Acun icin Allah'a tesekkur ediyordur baska neye edecek.
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