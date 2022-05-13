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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi durmuyor! Mohammed Alsaloussi göndermesiyle gündemde

13.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın eski Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi, Instagram hesabından gönderme yapmaya devam ediyor. Son olarak adı birçok kişiyle anılan Şeyma Subaşı'na 'maymun' göndermesinde bulunan Meedo, paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi durmuyor! Mohammed Alsaloussi göndermesiyle gündemde

Hakan Sabancı ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi göndermeleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay 'Artık herkesten önce ben varım' yazdığı bir paylaşım yaparak herkesi şaşırtan Mohammed Alsaloussi yeni bir paylaşım yaptı.

Mohammed Alsaloussi paylaşımında "Ormandaki bir maymun bile tuttuğu dalı, diğerini sıkıca kavrayana kadar bırakmaz; yoksa düşer. Artık benim için daha fazla maymun yok!" yazısını paylaştıktan dakikalar sonra silen Meedo, yine herkesi şok etti.

Ekran Alıntısı

Eski aşkın bu paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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