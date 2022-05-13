Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi durmuyor! Mohammed Alsaloussi göndermesiyle gündemde

Hakan Sabancı ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi göndermeleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay 'Artık herkesten önce ben varım' yazdığı bir paylaşım yaparak herkesi şaşırtan Mohammed Alsaloussi yeni bir paylaşım yaptı.

Mohammed Alsaloussi paylaşımında "Ormandaki bir maymun bile tuttuğu dalı, diğerini sıkıca kavrayana kadar bırakmaz; yoksa düşer. Artık benim için daha fazla maymun yok!" yazısını paylaştıktan dakikalar sonra silen Meedo, yine herkesi şok etti.

Eski aşkın bu paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.





