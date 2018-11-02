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Şeyma Subaşı'nın kafesi healthyishcafe'yi merak edenler için tüm detayları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en çok konuşulan kadınlarından biri şüphesiz ki Şeyma Subaşı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, şimdilerde işletmeci kimliği ile karşımıza çıkıyor. Bebek'te açtığı kafeyi ziyaret eden Ekşi Sözlük yazarı, neredeyse tüm detayları bizlere aktardı.

Şeyma Subaşı'nın "healthyishcafe' ismini verdiği yeni mekanının tüm detayları...

Şeyma Subaşı'nın kafesi healthyishcafe'yi merak edenler için tüm detayları

Şeyma Subaşı'nı merak eden, takip edenler için Bebekt'te yeni açtığı kafesinin detaylarını paylaşıyoruz. Bakalım siz neler düşüneceksiniz Healthyish için :)

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Şeyma Subaşı'nın yeni kafesini ziyaret eden Ekşi Sözlük yazarı kafeyle ilgili tüm detayları paylaşıyor

Şeyma Subaşı'nın yeni kafesini ziyaret eden Ekşi Sözlük yazarı kafeyle ilgili tüm detayları paylaşıyor
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Bebek'in kalbinde bir mekan

Bebek'in kalbinde bir mekan
Konumunun mükemmel ancak iç mimarisinin sıkıcı olduğunu söyleyen sözlük yazarı mekanda hafta içi öğleden sonra sıra beklemeniz gerektiğini söylüyor. Mekanın toplam kapasitesinin 50 kişiyi aşmayacak gibi. Hal böyle olunca sıra beklemek çok mümkün.
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Servis personeli ve menü

Servis personeli ve menü
Servis personeli son derece güler yüzlü, işini bilen insanlardan oluşuyor. Bir mekanda aranan en önemli özellik ise zaten bu değil midir; servis elemanlarının çözüm odaklı ve güler yüzlü olmaları. Şeyma Hanım bu işi çözmüş ve doğru personelleri bulmuş. Sıra geldi menüye... Yazara göre menü biraz 'zayıf ve kısmen eklektik'. En eksik bulduğu taraf kahvaltı tabakları, en güçlü oldukları taraf ise smoothie'ler diyor sözlük yazarı. Mekan eleştirilerine devam eden yazar, sözlerine şunları da ekliyor: "Mutfak personelini takdir ettim zira makarna gibi basit bir yemeği bile böylesine kötü pişirebilmek büyük yetenek ister(!) Bekar bir erkek olarak daha iyi makarna yaptığımı rahatlıkla iddia edebilirim. Tavuk son derece yavan ve kötü pişirilmiş".
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Gelelim en merak edilen konuya: Fiyatlar!

Gelelim en merak edilen konuya: Fiyatlar!
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Kahvaltı

Kahvaltı
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Tost

Tost
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Atıştırmalıklar

Atıştırmalıklar
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Salata

Salata
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Çay kahve

Çay kahve
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Soğuk içecekler

Soğuk içecekler
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Tatlılar

Tatlılar
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