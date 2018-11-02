Şeyma Subaşı'nın kafesi healthyishcafe'yi merak edenler için tüm detayları

Şeyma Subaşı'nı merak eden, takip edenler için Bebekt'te yeni açtığı kafesinin detaylarını paylaşıyoruz. Bakalım siz neler düşüneceksiniz Healthyish için :)

3 / 11 Servis personeli ve menü

Servis personeli son derece güler yüzlü, işini bilen insanlardan oluşuyor. Bir mekanda aranan en önemli özellik ise zaten bu değil midir; servis elemanlarının çözüm odaklı ve güler yüzlü olmaları. Şeyma Hanım bu işi çözmüş ve doğru personelleri bulmuş. Sıra geldi menüye... Yazara göre menü biraz 'zayıf ve kısmen eklektik'. En eksik bulduğu taraf kahvaltı tabakları, en güçlü oldukları taraf ise smoothie'ler diyor sözlük yazarı. Mekan eleştirilerine devam eden yazar, sözlerine şunları da ekliyor: "Mutfak personelini takdir ettim zira makarna gibi basit bir yemeği bile böylesine kötü pişirebilmek büyük yetenek ister(!) Bekar bir erkek olarak daha iyi makarna yaptığımı rahatlıkla iddia edebilirim. Tavuk son derece yavan ve kötü pişirilmiş".