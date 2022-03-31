Şeyma Subaşı sınırları zorladı! Eteğinin boyu olay oldu

Evliliğin kıyısından dönen ve sevgilisinden ayrılıp apar topar İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile anılıyor. Gittikleri her yerde görüntülenen ikili geçtiğimiz gün de Bebek'te yakalandı. Şeyma Subaşı sorulara ise yanıt vermiyor. Aşk hayatıyla gündem olan Subaşı İstanbul'da etkinlikten etkinliğe koşuyor.

Son olarak ünlü isim kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Eteğinin boyu ile gündem olan Subaşı iddialı tarzını "Ah Şeyma ah" notuyla paylaştı.

Elbisenin boyunu kısa bulan bazı takipçileri "Elbise nereden acaba" yorumları yaptı.

Bazı takipçiler ise Şeyma Subaşı'nın dudaklarına takıldı. Subaşı'na "Dudaklar vasat olmuş", "Dudak dolgunu erit" yorumları yağdırdı.



