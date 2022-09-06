Şeyma Subaşı ve sevgilisi Burning Man'e gitti! Kucakta öpüşme pozu geldi

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra bir süre İtalyan DJ ile aşk yaşayan daha sonra ise pek çok isimle anılan Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile en sonunda yeniden barıştı.

Aşkı Meedo'nun pahalı hediyeleriyle mutlu olan Şeyma Subaşı sevgilisini alıp Burning Man'e gitti. Bu sene kum fırtınası yüzünden gelenlere zor anlar yaşatan Burning Man'de Şeyma Subaşı'nın keyfi yerindeydi.

Festivalde aşka gelen ve fotoğraflarını paylaşan Subaşı, “Harika ve güzel anlar daha yaşadım... İşleri yapma şeklimiz çok güzeldi ve çok iyiydi... Evet iyi - eğlenceli ve doğru. İşte böyle hissettim. Kendime saklayacağım ve herkesle paylaşmayacağım çok daha fazla düşünce... Bizimle çok gurur duyuyorum ... Çok seviliyoruz. Sallandık!" dedi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin kucağında ve öpüşme anlarını paylaştığı pozları görenler "İyi ki kendine sakladın" yorumlarında bulundu.



