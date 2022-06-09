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  4. Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açıyor? Sosyal medyada yaptığı yorum ortalığı alevlendirdi...

Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açıyor? Sosyal medyada yaptığı yorum ortalığı alevlendirdi...

09.06.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a sosyal medyadan yorum yapması çok konuşuldu. Yapılan bu yorumun ardından herkes ''Yeni bir aşk mı başlıyor?'' yorumunda bulundu.

Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açıyor? Sosyal medyada yaptığı yorum ortalığı alevlendirdi...

Formula 1'de 7 kez şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezonu beklentilerin altında geçiren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İngiliz pilotun, yeğeni Willow ile paylaştığı video Instagram'da çok sayıda beğeni aldı.

Bu yorumlardan birinin Şeyma Subaşı'ndan olması da dikkat çekti. Subaşı, Hamilton'un videosuna kalpli gözler emojisiyle yorum yaptı.

Fenomen ismin, Lewis Hamilton'a yapmış olduğu yorum sosyal medyayı da salladı. Bu yorum altında da çok sayıda etkileşim meydana geldi.

saas


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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Formula 1
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