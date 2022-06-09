Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açıyor? Sosyal medyada yaptığı yorum ortalığı alevlendirdi...

Formula 1'de 7 kez şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezonu beklentilerin altında geçiren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İngiliz pilotun, yeğeni Willow ile paylaştığı video Instagram'da çok sayıda beğeni aldı.

Bu yorumlardan birinin Şeyma Subaşı'ndan olması da dikkat çekti. Subaşı, Hamilton'un videosuna kalpli gözler emojisiyle yorum yaptı.

Fenomen ismin, Lewis Hamilton'a yapmış olduğu yorum sosyal medyayı da salladı. Bu yorum altında da çok sayıda etkileşim meydana geldi.



