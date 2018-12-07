Ege’nin en naif, en güzel tatil mekanlarından biridir Ayvalık. Cafcaflı barları yoktur buranın ya da asortik beachleri. Balıkesir’e bağlı, kendi halinde, aşırı şirin olan bir ilçe burası. Etrafına saçılmış 22 adaya ev sahipliği yapan bu tatil beldesine daha önce gittiyseniz, bilirsiniz zaten manzarası dillere destan olan Şeytan Sofrası’nı. Hem bilmeyenler hem de yazıyı okuyarak yeniden yaşamak isteyenler için bir de biz anlatalım istedik.

Şeytan’ın ayak izini bıraktığı yer

İnsanı büyüleyen türden bir güzelliğe sahip Şeytan Sofrası İlk önce tepeye çıktığınızda karşınıza gelen manzaradan bahsedelim. Önünüz alabildiğine deniz ve onun üzerinde duran irili ufaklı adalar. Hatta bu adalardan bir tanesi o meşhur Midilli Adası.

Hepsi ayağınızın altındaymış gibi ya da gözünüzde daha iyi canlanması için şöyle anlatalım; manzara tablosu yere düşmüş gibi, alıp duvara asası geliyor insanın karşısındaki görüntüyü.

Şeytan Sofrası’nın en büyük özelliği tabii ki gün batımını buradan izlemenin insanda yarattığı harika duygular. Hatta bize göre Türkiye’de gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri burası. Gökyüzü alaca kırmızı bir renge bürünüyor akşam olurken, denize kızıl gölgeler düşüyor. Bizce burada güneş batmıyor, burada güneş denizle cilveleşiyor adeta. En sonunda güneşin güzelliğine dayanamayan deniz onu göğsüne saklıyor.

Böyle hikaye gibi anlatıyoruz ya, cidden bir başka batıyor güneş Şeytan Sofrası’nda. Ayvalık’a gidip buraya gelmeyenlerin rüyasına geliyormuş Şeytan ona göre. Siz de sakın gitmemezlik, gidip gün batımını izlememezlik etmeyin. Ayvalık’a gelip de Ayvalık Tostu yememek gibi bir şey bu. Aman ha, çok şey kaybedersiniz.

Şeytan Sofrası’nın Efsanesi Dünyanın başka yerlerinde de böyle mi bilmiyoruz ama bizde her güzel yerin mutlaka bir efsanesi olur. Çünkü böyle şeylerin ancak hikayelerde ortaya çıkabileceğini düşünürüz. Elbette Şeytan Sofrası’nın da ilginç bir hikayesi var.

Rivayete göre, 1500’lü yıllarda Osmanlı Devleti egemenliğinde bulunan Ayvalık, Rumların yaşadığı bir bölgeymiş. Bölgede yaşayan Rumlardan biri olan Penelope isimli bir adam, kiliseye karşı gelmiş ve cezalandırılmış. Kilise tarafından Şeytan diye nitelendirilip, kovulan Penelope gidecek yer bulamayınca bugün Şeytan Sofrası olarak adlandırılan tepeye yerleşmiş. Tek başına uzun yıllar boyu bu tepede yaşamış. Bir sene Ayvalık’ta ağır bir kuraklık yaşanmış. Kuraklıktan sebep de kıtlık başlamış.

Şeytan’ın ayak izi Tepenin en uç kısmında da demir parmaklıklar ile çevrili dev bir ayak izi bulunuyor. Söylenenlere göre bu ayak izini Şeytan kaçarken bırakmış. İşte Şeytan Sofrası’nın efsanesi bu şekilde, inanıp inanmamak size kalmış.

Şeytan Sofrası’na Nasıl Gidilir? Şeytan Sofrası’na ulaşmanın en kolay yolu Yolcu360‘tan bir araç kiralayıp Ayvalık’tan tabelaları takip ederek gelmek.