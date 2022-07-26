Seyyar pilavcı Faruk'un mahalleye girişi kornasından anlaşılıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde 36 yaşındaki pilavcı Faruk Gökkayrak, üç tekerlekli arabasıyla sattığı nohutlu pilavla sokak lezzetini yaşatıyor.

Pınarhisar'da yaşayan Gökkayrak, aşçı eşi Özlem Gökkayrak ile işletmelerinde büyük bir özenle hazırladıkları pilavı günde 10 kilometre yol katederek aracıyla sokak sokak gezerek satıyor.

Pilavın müdavimleri Gökkaya'nın semtlerine gelişini "havalı korna" sesinden anlıyor.

Seyyar aracına taktığı havalı kornayı çalıp müşterilerinin dikkatini çeken Faruk Gökkayrak "pilavcı", "nohutlu pilav", "tavuklu pilav" diye seslenerek müşterilerini topluyor.

Faruk Gökkayrak, AA muhabirine, Osmanlı kültürünü yaşatmak için hazırladığı pilavı sokaklarda sattığını söyledi.

Sokak lezzetlerine karşı gençliğinden bu yana bir ilgisinin olduğunu ifade eden Gökkayrak, "Hep içimde kokoreç satan, pilav satan ağabeylerimizi gördüğümde bir özlemim vardı. Hep aklımda 'ileride ben de yapabilir miyim, olabilir mi, kendi işim olur mu?' gibi düşünce vardı. 7 yıldır bu hayalimi gerçekleştiriyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan memleketi Pınarhisar'a 2014 yılında taşındığını ve 1 yıl sonra da sokaklarda nohutlu pilav satmaya başladığını kaydeden Gökkaya, pilavının kısa sürede vatandaşların ilgi göstermesinin motivasyonunu artırdığını ifade etti.

Lezzet ve kaliteden ödün vermediğini dile getiren Gökkayrak, şunları söyledi:

"Önce kendimiz yiyoruz sonra müşterimize bu lezzeti sunuyoruz. Pınarhisar halkı tanımaya başladıkça bu kültürü, sokak lezzetini, pilav kültürünü herkesin hoşuna gitti. Öncelikle lezzet ve kaliteden hiçbir zaman taviz vermedik. Dükkandan çıkamayan esnafımız oluyor, yoldan geçerken bir ağabeyimizle sohbetimiz oluyor, pilav istiyor. O kültürü canlandırmak için ikinci arabayı da aldım. Eşim dükkanda duruyor, dükkanın önünde satışımızı yapıyoruz. Ben de çarşıya iniyorum pilavımızı bitirdiğimiz zaman 'Allah bereket versin' diyoruz evimize gidiyoruz. Sokak lezzetlerinde vazgeçilmeyen birçok şey var. Daha çok insanlarla iç içe oluyorsun. Benim küçüklüğümden gelen bir hayranlığım var, bu Osmanlı zamanından gelen bir kültür. Bu kültürü ayakta tutmak gerekiyor. Bazı değişmeyen şeyler var, pilav evde de yapılıyor, dükkanda da yapılıyor ama ayaküstü yemenin tadı çok başka."

- "Lezzeti şahane"

Pilavcı Faruk'un müşterilerinden ilçe esnafı Mehmet Şahin Karakaya da sokak lezzetlerini çok sevdiğini söyledi.

Karakaya, öğlen saatlerinde dükkanının önünden geçerken havalı kornasının sesini duyup pilavcı Faruk'un geldiğini anladığını belirterek, "Lokantalarda bile bu lezzeti yakalayan çok az fakat Faruk usta bir sokak pilavcısı olarak çok muhteşem pilav yapıyor ve damak tadına özen gösteriyor." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Boztepe de sokakta yediği pilavın lezzetini hiçbir yerde bulamadığını belirtti.

Burak Aymerger ise Faruk ustanın çok lezzetli pilav yaptığını ifade etti.

