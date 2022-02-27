Sezai Üçyol Bowling Kış Ligi'nin En İyileri Turnuvası sona erdi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Sezai Üçyol Kış Ligi'nin En İyileri Turnuvası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin birçok ilinden 25'i kadın toplam 67 sporcu katıldı.

Kadınlarda Ebru Özoğluuntur birinci, Elhan Sevgi Binici ikinci, Ezgi Gümüş ile Ferah Şöhret Kayım ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise İlhan Asımoğlu birinci, Taygun Erkeskin ikinci olurken Berkay Erdiş ile Ertuğ Kabasakal da üçüncü sırayı paylaştı.

Organizasyon, kupa takdimlerinin ardından sona erdi.

