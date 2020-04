Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Gaziantep Medicalpark Gaziantep hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Barlas, sezeryanla doğum yapan annelerin uyandırıldıktan hemen sonra bebeklerini emzirmeleri gerektiğini söyledi.

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Çiğdem Barlas anne sütüyle ilgili hayati uyarılarda bulundu. Normal yolla doğum yapmış annelerin bebeklerini ilk yarım saat içinde emzirmesi gerektiğini kaydeden Barlas, sezaryen ile doğum yapan annelerin ise uyandırıldıktan sonra en kısa zamanda bebeklerini emzirmeleri gerektiğini kaydetti. Anne sütünün bebeklerin enfeksiyonlara kapılma riskini düşürdüğünü belirten Uzm. Dr. Çiğdem Barlas, Anne sütünün bebekler için en zahmetsiz besin olduğunu ifade ederek, bebek tarafından kolay hazmedildiğini ifade ederek anne sütü ile ilgili önerilerini şöyle devam etti:

"Anne sütü doğadaki en değerli besindir ve bebek için çok önemlidir. Tek başına anne sütü, bebeklerde D vitamini ile desteklendiği takdirde, ilk 6 ay bebeğin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır. Anne sütü annenin bebeğine vereceği ilk ve en güzel hediyedir. Doğumdan sonraki ilk 5 günde gelen süte kolostrum (ağız sütü) denilir. Kolostrum imminglobulin yani enfeksiyonlara karşı koruyucu, antikor yönünden zengin bir süttür. Kolostrum bütün sindirim sisteminin yüzeyini adeta kaplayarak bebeği hayat boyu tüm hastalıklara ve iltihaplara karşı korur. Doğumdan sonra ve bebeğin ilk aylarında anne ve bebek aynı odada bulunmalıdır. Annenin bebeğini görmesi onunla fiziksel ve psikolojik bağ kurması anne ve bebek iletişi açısından çok önemlidir. Bebeğin ağlaması ile annenin bebeği ile ilgilenmesi, bebeğin annesini emerek meme ucunu uyarması gibi etkenler süt salgılanması artıran unsurlardır. Bebek her ağladığında anne bebeğini emzirmelidir. Günde 10-12 kez her öğünde bir meme boşalana kadar emzirme işlemi tekrarlanmalıdır çünkü memeden gelen son süt, yağ yönünden zengin olduğu için bebeğe kendini doygun hissetmesini sağlar. Çalışan anneler sütlerini mikroptan arındırılmış ağzı kapalı cam şişelere sağıp saklayabilirler. Anne sütü oda ısısında 3 saat, buzdolabında +4 derecede 3 gün, derin dondurucuda 3 ay bozulmadan saklanabilir. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü almalıdır. 6 ayın bitiminde anne sütüne ilave olarak uygun ek besinlere başlanmalıdır."

Anne sütü bebeğin ihtiyacını karşılıyor

Uzman Dr Barlas, emzirmenin 2 ila 2,5 yaşa kadar sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, anne sütünün ilk 6 ayda bebeğin gıda ihtiyacının tamamını, 6 ila 12 ayda ise bebeğin ihtiyacının yarısını karşıladığını sözlerine ekledi. Bebeklerin 12. Aydan sonraki temel ihtiyacının yüzde 30’unu giderdiğini vurgulayan Uzm. Dr. Çiğdem Barlas, "Her bebek için kendi annesinin sütü idealdir. Anne sütü her bebeğe özel bileşimde salgılanır. Anne sütü bileşimi, bebeğin erken veya zamanında doğumuna, bebeğin ayına, yaşına, gelişimine, cinsiyetine, gündüz veya gece öğünlerine göre en uygun olacak şekilde değişmektedir. Anne sütü bebeğin vücut direncini artırır ve ömür boyu sağlıklı bir birey olmasına olanak sağlar" dedi.

"Bebeğin zeki olmasında etkili"

Barlas, "Anne sütü; Bebeğin daha zeki olmasında etkin olduğu gibi, çocuğun eğitim düzeyi yüksek, sosyal hayatta daha başarılı bir birey olmasını sağlar. Anne ve bebek arasındaki manevi bağı kuvvetlendirir. Bebeği obezite, kalp hastalıkları, allerjik hastalıklara karşı ömür boyu korur ayrıca anne ve bebeği de kanserden korur. Kök hücre tedavisi için aktif rol üstlenir. Bebeğin daha zeki, eğitim düzeyi yüksek, sosyal hayatta daha başarılı bir birey olmasını sağlar. Anne sütü her yerde hazırdır, bedavadır, hazırlama, koruma ve ısıtma sorunları yoktur. Bebekler anne sütünü tamamen ve kolaylıkla sindirir. Anne sütü alan bebeklerde karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Anne sütü en doğal, en taze ve en uygun besindir. Medicalpark Gaziantep Hastanesi‘Bebek Dostu Hastane‘‘ ünvanına sahip bir hastanedir. Yeni doğum yapmış annelere emzirmenin başlaması ve devamı için profesyonel destek verilmekte, Anne ile bebeğin bu muhteşem buluşmasını sevgi, profesyonellik ve bilgimizle destekleyerek annelerimize ve bebeklerimize sürecin kolaylaştırılması adına hizmet ermekteyiz. Gerekirse eğitimlerimizde sürece dahil olan kişileri de bilgilendirerek aile ve toplum içinde de annenin manevi olarak desteklenmesi, emzirmeye teşvik edilmesine katkı sağlamak için gayret göstermekteyiz" diye konuştu.