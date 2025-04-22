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  4. Yapay zeka 'mucize' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları sonrası şampiyonu açıkladı!

Yapay zeka 'mucize' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları sonrası şampiyonu açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 11:57
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Süper Lig'de 32. hafta tamamlanırken bitime artık 6 hafta kalmış durumda. Galatasaray haftayı 3 puanla kapatırken en yakın rakibi Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 2 puan bıraktı. Bu sonuçlar sonrası yapay zeka Süper Lig şampiyonluk yarışını değerlendirirken bu puan kaybı sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını 'mucize' olarak değerlendirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de bitime oldukça kısa bir süre kalırken, yapay zeka 32. haftada oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadeleleri sonrası tahminlerini değiştirdi.

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki sürpriz puan kaybı ve zirvedeki makasın 5 puana yükselmesin ardından zirvedeki şampiyonluk hesapları netleşti.

YAPAY ZEKA 'MUCİZE' DEDİ

apsok

Yapay zeka robotu Fenerbahçe'nin kaybettiği puan sonrası şampiyonluk şansı için 'mucize' ifadesini kullandı.

İŞTE YAPAY ZEKANIN LİG TAHMİNİ

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19- ADANA DEMİRSPOR 

19- ADANA DEMİRSPOR 

Mevcut puan: -2
Öngörülen puan: 2

18- HATAYSPOR  

18- HATAYSPOR  

Mevcut puan: 19
Öngörülen puan: 23

17- SİVASSPOR  

17- SİVASSPOR  

Mevcut puan: 31
Öngörülen puan: 36

16- ALANYASPOR  

16- ALANYASPOR  

Mevcut puan: 31
Öngörülen puan: 36

15- BODRUM FK  

15- BODRUM FK  

Mevcut puan: 34
Öngörülen puan: 39

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
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