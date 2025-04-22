Yapay zeka 'mucize' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları sonrası şampiyonu açıkladı!

Süper Lig'de bitime oldukça kısa bir süre kalırken, yapay zeka 32. haftada oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadeleleri sonrası tahminlerini değiştirdi.

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki sürpriz puan kaybı ve zirvedeki makasın 5 puana yükselmesin ardından zirvedeki şampiyonluk hesapları netleşti.

YAPAY ZEKA 'MUCİZE' DEDİ

Yapay zeka robotu Fenerbahçe'nin kaybettiği puan sonrası şampiyonluk şansı için 'mucize' ifadesini kullandı.

İŞTE YAPAY ZEKANIN LİG TAHMİNİ